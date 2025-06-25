Диетолог Писарева предупредила об опасности ранних арбузов и дынь

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что избежать обезвоживания помогут фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки, а также минеральная вода. По словам эксперта, потеря воды приводит к тому, что организм также теряет электролиты — минералы, которые важны для его функционирования. Нормализовать количество жидкости и минералов можно с помощью овощей, фруктов и ягод, таких как сельдерей, томат, огурец, редис, дыня, арбуз и другие, отметила Русакова.