Диетолог Писарева предупредила об опасности ранних арбузов и дынь

На сегодняшний день покупка дынь и арбузов может обернуться серьезным отравлением и интоксикацией. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
По ее словам, сезон арбузов начинается в августе и длится до октября, а дыни — примерно в середине июля по сентябрь. Сейчас есть их еще рано.
— Те арбузы и дыни, которые продаются в магазинах, привезены из других стран или произведены в нашей стране, но выращены по ускоренной технологии с применением большого количества удобрений с содержанием нитратов, — сказала она.
Эксперт отметил, что обычно при нормальном сроке роста арбузов нитраты выводятся из плода, но при ускоренном способе выращивания эти вещества остаются в плодах и преимущественно концентрируются ближе к кожуре.
— Поэтому, даже если вы купили ранний арбуз или дыню, не стоит съедать всю мякоть до самой кожуры, так как там скапливается максимальное количество нитратов, — предупредила Писарева.
Диетолог объяснила, что опасность раннего потребления арбузов и дынь заключается в возможном пищевом отравлении, которое проявляется такими симптомами, как диарея и рвота.
— Также может возникнуть сильная интоксикация — вплоть до того что потребуется медицинская помощь и госпитализация, — сообщила собеседница «ВМ».
Кроме того, не стоит покупать арбузы и дыни на придорожных территориях, потому что в таких местах у продавцов отсутствуют сертификаты качества, из-за этого возрастает риск приобрести потенциально опасные плоды.
— При выборе арбузов и дынь необходимо проверить их целостность. Потому что в трещины и надрывы могут попасть вредные бактерии и микроорганизмы, которые могут вызвать серьезное отравление. Перед употреблением нужно всегда тщательно мыть поверхность дынь и арбузов, чтобы предотвратить отравление, — посоветовала Писарева.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что избежать обезвоживания помогут фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки, а также минеральная вода. По словам эксперта, потеря воды приводит к тому, что организм также теряет электролиты — минералы, которые важны для его функционирования. Нормализовать количество жидкости и минералов можно с помощью овощей, фруктов и ягод, таких как сельдерей, томат, огурец, редис, дыня, арбуз и другие, отметила Русакова.