МВД Беларуси выступило за ужесточение наказания за перевозку непристегнутых детей в авто

Назаренко акцентировал внимание на том, что в последние годы в стране наметилась тенденция, которая связана с ростом травматизма детей-пассажиров. Так, в 2019 году было зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети и семь погибло. В 2024 году число ДТП выросло до 204.