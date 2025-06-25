МВД Беларуси выступило за ужесточение наказания за перевозку непристегнутых детей в авто

МВД предлагает ужесточить наказание за перевозку непристегнутых детей в авто. Подробности привел заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко во время семинара-совещания на тему «Актуальные вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь» в Палате представителей, пишет БелТА.
По его словам, в 2024 году каждый четвертый погибший в ДТП водитель не использовал средства пассивной безопасности, то есть ремни и шлемы. Юрий Назаренко, говоря про пассажиров, добавил: указанные средства защиты не использовали более трети от всех погибших пассажиров.
— За год пресечено свыше 150 тысяч нарушений, связанных с неиспользованием ремней безопасности, из которых около 25 тысяч допущены повторно в течение года. Также зарегистрировано 42 тысяч нарушений правил перевозки детей, — уточнил представитель МВД.
Назаренко акцентировал внимание на том, что в последние годы в стране наметилась тенденция, которая связана с ростом травматизма детей-пассажиров. Так, в 2019 году было зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети и семь погибло. В 2024 году число ДТП выросло до 204.
Заместитель министра внутренних дел заявил, что в качестве одного из факторов указанной негативной динамики можно назвать недостаточность предусмотренных мер воздействия за такие правонарушения. По его словам, профилактическая мера, касающаяся предупреждения, не оказывает необходимого воспитательного эффекта. Вместе с тем обеспечить повсеместный контроль за осуществлением перевозок детей не представляется возможным.
Назаренко заметил, что использование автоматической фиксации правонарушений в указанном случае также весьма затруднительно по техническим причинам. В связи с этим представитель МВД предложил депутатам во время работы по корректировке кодексов об административной ответственности, положительно рассмотреть инициативу ведомства в плане внесения правонарушений, связанных с неиспользованием пассивных средств защиты и нарушением правил перевозки детей, в перечень исключений, к которому не применяется профилактическая мера воздействия в виде предупреждения.
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