Согласно публикациям, 25 июня в 9:09 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение «НЖТИ 63373 сласть 4138 7098», в 9:13 радиостанция передала «НЖТИ 57103 буеропрыщ 3284 2505», а в 10:44 — «НЖТИ 28557 жердь 4668 3751».
Помимо этого, в эфире прозвучало еще 11 сообщений:
10:54: «НЖТИ 44586 ХРЯКОХРЫЧ 4454 2989».
11:15: «ЦЖАП РХ51 БХВС ТОД3 ЗМО9 67810 79934 58633 53619 47938 РАЕКОКРАХ 4442 5681».
11:22: «ЦЖАП ЗМО9 85466 41510 мелкий 6104 5185».
11:27: «5ТИД Х2С1 61668 53684 мелкий 6104 5185».
11:35: «НЖТИ 69055 спидошлиц 5256 1206».
12:29: «НЖТИ 88225 нарциссовый 5709 3055».
12:32: «НЖТИ 21670 зацветение 7035 1135».
12:51: «НЖТИ 04839 кранофай 0722 2206».
13:06: «НЖТИ 96525 юсобоек 6934 7688».
13:10: «УЛВН 45144 фондошурф 7131 1759».
Последним сообщением стало «НЖТИ 98192 рань 7210 2406».
Саммит НАТО проходит в Гааге 24 и 25 июня. По информации France Press, альянс стремится сделать итоговую декларацию краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой». Она также считается «Станцией Судного дня», так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы «Мертвая рука».