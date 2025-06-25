Радио «Судного дня» передало множество тревожных сообщений

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой». Она также считается «Станцией Судного дня», так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы «Мертвая рука».