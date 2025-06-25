Раскрыты уникальные сдвиги в работе генов при формировании куколок насекомых

Эти замеры показали, что сдвиги в работе генов у того, и другого вида мушек при образовании куколок были больше всего похожими на первых и последних стадиях, тогда как в середине этого процесса наблюдалось наибольшее разнообразие, что противоречит гипотезе «песочных часов». Это говорит о том, что активность генов во время метаморфоза меняется уникальным образом, причем ключевую роль в этих процессах, как обнаружили ученые, играют не древние, а новые гены, появившиеся у насекомых относительно недавно. Их изучение поможет раскрыть историю эволюции метаморфоза, подытожили исследователи.