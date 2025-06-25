Авторы проекта «Неизвестный Зиновьев» оцифровали около 20 тыс. страниц его архивов

«Здесь отобраны материалы, опубликованные в разных изданиях. Не все из них доступны в наше время — многие вышли в периодике, которая не оцифрована и рассыпана по библиотекам. Таким образом, мы как бы возвращаем эти материалы читателю. Есть и тексты, которые вообще никогда не публиковались — в частности, материалы, относящиеся к логическим исследованиям Александра Александровича», — отметил заместитель директора по научной работе Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Павел Фокин.