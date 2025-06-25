Авторы проекта «Неизвестный Зиновьев» оцифровали около 20 тыс. страниц его архивов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Научно-исследовательский проект «Неизвестный Зиновьев» позволил оцифровать около 20 тыс. страниц архивных материалов философа и писателя, которые ранее не публиковались в России, сообщил на пресс-конференции в ТАСС вице-президент Биографического института Александра Зиновьева, редактор-составитель его полного собрания сочинений Алексей Блинов.
Проект, стартовавший в 2025 году, предполагает перевод на русский язык книг, статей и интервью философа, вышедших за рубежом.
«Мы оцифровали уникальные архивы Зиновьева примерно за 50 лет. Это около 20 тысяч страниц. Это именно неизвестные российской аудитории архивы, [в том числе] газеты со всего мира на около 15 языках. Уже переведено на русский язык семь книг Александра Александровича, в основном, это публицистика, его интервью», — уточнил Блинов.
Участники встречи в ТАСС также рассказали о книге «А. А. Зиновьев: pro et contra, антология», вышедшей в 2025 году в рамках издательского проекта РХГА им. Ф. М. Достоевского, и научном сборнике «Актуальный Зиновьев».
«Здесь отобраны материалы, опубликованные в разных изданиях. Не все из них доступны в наше время — многие вышли в периодике, которая не оцифрована и рассыпана по библиотекам. Таким образом, мы как бы возвращаем эти материалы читателю. Есть и тексты, которые вообще никогда не публиковались — в частности, материалы, относящиеся к логическим исследованиям Александра Александровича», — отметил заместитель директора по научной работе Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Павел Фокин.
В прошлом году на пресс-конференции в ТАСС вдова философа Ольга Зиновьева, которая является хранителем интеллектуального наследия и президентом биографического института его имени, сообщила о планах по созданию музея «Зинотека» в Багдаде. «Я наблюдаю определенные сдвиги. Знаю, что музею “Зинотека” быть», — отметила она, отвечая на вопрос о перспективах создания музея Зиновьева.
Русский мыслитель.
Зиновьев (1922−2006) — российский философ, социолог, писатель и художник. Фронтовик, выпускник философского факультета МГУ. Автор трудов по логике, методологии науки, а также ряда сатирических художественных произведений — так называемых социологических романов «Зияющие высоты», «Светлое будущее», «Желтый дом», «Гомо советикус» и других.
В 1978 году вступивший в конфликт с советской властью философ был лишен гражданства СССР и выслан в ФРГ. В эмиграции начал резко критиковать Запад. В 1990 году его восстановили в советском гражданстве, а в 1999 году мыслитель вернулся в Москву, до конца дней придерживался патриотических взглядов.
«Я считаю, что Зиновьев — это последний русский философ с акцентом именно на русское. Предпоследние — это, конечно, Бердяев и Ильин. После их смерти именно Зиновьев взял на себя труднейшую задачу объяснить самому себе, нам и всему миру, что такое был русский коммунист», — сказал член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, профессор-исследователь НИУ ВШЭ Леонид Поляков.