Иркутская область вошла пятёрку лучших регионов по площади лесного фонда

-В лесной отрасли региона работает около 30 тысяч человек и 1,2 тысячи предприятий. Обновление информации о лесных ресурсах, как количественной, так и качественной, необходимо для эффективного управления лесами, увеличения объемов заготовки древесины и, как следствие, роста бюджетных поступлений, — пояснил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.