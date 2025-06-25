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Иркутская область вошла пятёрку лучших регионов по площади лесного фонда

Прирост земель составил 9,9 тысячи гектаров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская область вошла в список лучших регионов по увеличению площади земель лесного фонда. Показатель прироста составил 9,9 тысячи гектаров. Наибольшее увеличение наблюдалось в Чунском и Нижнеилимском лесничествах. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства.

-В лесной отрасли региона работает около 30 тысяч человек и 1,2 тысячи предприятий. Обновление информации о лесных ресурсах, как количественной, так и качественной, необходимо для эффективного управления лесами, увеличения объемов заготовки древесины и, как следствие, роста бюджетных поступлений, — пояснил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

Леса занимают 82,2% территории Приангарья, что делает ее самым лесистым регионом в стране. Общая площадь земель лесного фонда составляет 69,4 миллиона гектаров.