Володин: в Госдуме извинятся перед Терешковой за слух о ее самочувствии

«Заранее хочу сказать, что сегодня мы извинимся перед Валентиной Владимировной Терешковой за вчерашнюю ситуацию, потому что она проходила у меня на глазах. Это не красит ни нас депутатов, ни представителей журналистского сообщества. Потому что ей надо было выйти на встречу, она пошла по проходу, но так как, когда Валентина Владимировна идёт по залу, обязательно найдется много депутатов, которые хотят с ней обняться, поздороваться, и образовалась толпа», — сказал он журналистам.