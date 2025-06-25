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Временные ограничения на подачу воды коснутся воронежцев 26 июня

26 июня специалисты Росводоканал Воронеж проведут плановые работы на линии водоснабжения диаметром 200 мм по адресу проспект Патриотов, 50.

В связи с этими работами, холодное водоснабжение будет ограничено с 10:00 до 16:30 для ряда объектов и жилых домов.

Ограничения коснутся следующих адресов: проспект Патриотов, 50, 50А, 50Б, 50 В, а также здания медико-санитарной части МВД России на проспекте Патриотов, 52. Кроме того, отключение воды затронет улицы Южно-Моравская, 33 и 35.

Важно отметить, что после завершения работ и восстановления водоснабжения вода может временно изменить свой цвет. Это явление связано с тем, что в процессе отключения трубы остаются без воды и подвергаются воздействию кислорода, что приводит к образованию тонкого слоя ржавчины. Однако после запуска системы магистральные сети будут промыты и очищены, и сама вода не представляет никакой угрозы для здоровья, как по биологическим, так и по химическим показателям.