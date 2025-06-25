Кто больше нуждается в защите: плательщики или получатели алиментов?

Тема не новая. О возможности держать на финансовом поводке бывших даже после развода давно мечтают многие алиментщики. Все о каких-то отчетах грезят. Все хотят знать, на что там уходит целая четверть их зарплаты. Не прогуливается ли на курортах? А что, зарплаты, знаете ли, бывают разные. Вот футболист один развелся, мать его детей теперь в деньгах купается. А дети, может, голодают. И несчастный спортсмен ничего-ничего не может с этим поделать. Потому что, известное дело, законы в России такие. Потому что у нас тут алиментное рабство. Кричат об этом, правда, все в каких-то сетевых закоулках или по гаражам за пенным. Кричат совсем не футболисты, а больше маргиналы какие-то. И можно было бы вовсе не обращать на это никакого внимания. Но вот, поди ж ты, наверху оказывается, прислушиваются и к такому. Дескать, все чаяния народные важны.