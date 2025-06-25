Рогозин пригрозил юмористам из КВН отправкой на СВО после шутки про него

«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас “с огоньком”, как говорится. Так что вместо унылого говна, в который превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны “Князь Вандал Новгородский”, довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи», — написал сенатор, работающий в зоне СВО с 2022 года.