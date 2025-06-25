«Помогал родителям по хозяйству». В Стародорожском районе бензопила соскочила при распилке дров и травмировала ребенка

СК сообщил, что в Стародорожском районе бензопила ударила ребенка в грудь, соскочив при распилке дров. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным, 22 июня в агрогородке Щитковичи Стародорожского района 13-летний мальчик, помогая родителям по хозяйству, получил серьезные травмы во время работы с бензопилой.
«Во время распилки дров инструмент соскочил с сука и ударил подростка в область груди», — сообщили в ведомства.
В СК добавили, что подросток с рваными ранами груди и плеча был доставлен в больницу. Специалисты ему оказали необходимую медицинскую помощь.
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