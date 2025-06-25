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«Помогал родителям по хозяйству». В Стародорожском районе бензопила соскочила при распилке дров и травмировала ребенка

СК Беларуси: бензопила ударила ребенка в грудь, соскочив при распилке дров.

Источник: Комсомольская правда

СК сообщил, что в Стародорожском районе бензопила ударила ребенка в грудь, соскочив при распилке дров. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно данным, 22 июня в агрогородке Щитковичи Стародорожского района 13-летний мальчик, помогая родителям по хозяйству, получил серьезные травмы во время работы с бензопилой.

«Во время распилки дров инструмент соскочил с сука и ударил подростка в область груди», — сообщили в ведомства.

В СК добавили, что подросток с рваными ранами груди и плеча был доставлен в больницу. Специалисты ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Логойске два автобуса столкнулись из-за уснувшего за рулем водителя.

Тем временем МВД Беларуси выступило за ужесточение наказания за перевозку непристегнутых детей в авто.

Кстати, Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 12 июля.