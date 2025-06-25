Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге пять трамваев и три автобуса изменят маршруты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня, ФедералПресс. С 5 по 7 июля три автобуса и пять трамваев поменяют маршруты следования. Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрёстке улиц Гагарина и Первомайской.

«На период проведения работ будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам №№ 4, 12, 16, 18, 23 по улице Гагарина от остановки “УрФУ” до остановки “Улица Блюхера” в обоих направлениях», — сообщается на официальном портале города.

Трамваи будут ходить по следующим траекториям:

Трамвай № 4 пойдёт от станции метро Ботаническая на Фучика — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Уральскую — Блюхера и приедет на станцию Шарташ.

Трамвай № 12 поедет от Дворца Спорта — через Московскую — Челюскинцев — Луначарского — Ленина — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — на 40 лет ВЛКСМ и обратно.

Трамвай № 16 будет делать круг от Волгоградской — через Белореченскую — Московскую — Ленина — Луначарского — Челюскинцев — Московкую.

Трамвай № 18 поедет от Волгоградской на Шарташ — через Викулова — Татищева — Ленина — Луначарского — Уральскую и Блюхера.

Трамвай № 23 возьмёт путь от станции Машиностроителей — через Бебеля — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Луночарского — Ленина — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — на 40 лет ВЛКСМ.

Также закроется движение автобусов по нечётной стороне улицы Гагарина от проспекта Ленина до Первомайской. Автобусы пойдут следующими маршрутами:

Автобусы № 70 и № 90 от Восточной поедут на Ленина — площадь Кирова — Мира — Первомайскую и далее по обычному курсу.

Автобус № 28 от Радиоколледжа направится по улице Ленина — через площадь Кирова — Мира — Академическую — на Гагарина и далее по маршруту.

Специалисты просят граждан в эти дни заранее спланировать свой маршрут. И с пониманием отнестись к временной транспортной заминке.