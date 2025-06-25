В Екатеринбурге пять трамваев и три автобуса изменят маршруты

«На период проведения работ будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам №№ 4, 12, 16, 18, 23 по улице Гагарина от остановки “УрФУ” до остановки “Улица Блюхера” в обоих направлениях», — сообщается на официальном портале города.
Трамваи будут ходить по следующим траекториям:
Трамвай № 4 пойдёт от станции метро Ботаническая на Фучика — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Уральскую — Блюхера и приедет на станцию Шарташ.
Трамвай № 12 поедет от Дворца Спорта — через Московскую — Челюскинцев — Луначарского — Ленина — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — на 40 лет ВЛКСМ и обратно.
Трамвай № 16 будет делать круг от Волгоградской — через Белореченскую — Московскую — Ленина — Луначарского — Челюскинцев — Московкую.
Трамвай № 18 поедет от Волгоградской на Шарташ — через Викулова — Татищева — Ленина — Луначарского — Уральскую и Блюхера.
Трамвай № 23 возьмёт путь от станции Машиностроителей — через Бебеля — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Луночарского — Ленина — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — на 40 лет ВЛКСМ.
Также закроется движение автобусов по нечётной стороне улицы Гагарина от проспекта Ленина до Первомайской. Автобусы пойдут следующими маршрутами:
Автобусы № 70 и № 90 от Восточной поедут на Ленина — площадь Кирова — Мира — Первомайскую и далее по обычному курсу.
Автобус № 28 от Радиоколледжа направится по улице Ленина — через площадь Кирова — Мира — Академическую — на Гагарина и далее по маршруту.
Специалисты просят граждан в эти дни заранее спланировать свой маршрут. И с пониманием отнестись к временной транспортной заминке.