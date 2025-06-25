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СК проверит информацию о массовых нарушениях в крымском парке львов

Глава ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил проверить информацию о массовых нарушениях в белогорском сафари-парке «Тайган», которую разместило одно из федеральных СМИ.

В интернете была выявлена статья, в которой упоминается о массовых нарушениях, допускаемых на протяжении длительного времени, отсутствии контроля за учетом поголовья и содержанием животных, а также бездействии контролирующих служб и структур.

Уточняется, что региональное управление СК расследовало ряд уголовных дел в отношении учредителя парка Олега Зубкова в связи с получением посетителями и персоналом парка травм при общении с хищниками.

«По двум уголовным делам ранее состоялись обвинительные приговоры. В настоящее время расследуется два уголовных дела, одно из которых — по факту причинения тяжких травм самому Олегу Зубкову во время кормления им львов», — добавили в СК.

Терентьев поручил проверить все доводы и дать им правовую оценку.