СК проверит информацию о массовых нарушениях в крымском парке львов

В интернете была выявлена статья, в которой упоминается о массовых нарушениях, допускаемых на протяжении длительного времени, отсутствии контроля за учетом поголовья и содержанием животных, а также бездействии контролирующих служб и структур.
Уточняется, что региональное управление СК расследовало ряд уголовных дел в отношении учредителя парка Олега Зубкова в связи с получением посетителями и персоналом парка травм при общении с хищниками.
«По двум уголовным делам ранее состоялись обвинительные приговоры. В настоящее время расследуется два уголовных дела, одно из которых — по факту причинения тяжких травм самому Олегу Зубкову во время кормления им львов», — добавили в СК.
Терентьев поручил проверить все доводы и дать им правовую оценку.