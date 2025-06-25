Жители Ростовской области проголосовали за пространства для благоустройства

Напомним, голосование за объекты благоустройства было всероссийским, акцию организовали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Ростовской области выбирали из 134 территорий в разных районах региона, поучаствовали 507 тысяч человек. Всего по стране проголосовали 16,6 млн человек.