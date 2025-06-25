Жители Ростовской области проголосовали за пространства для благоустройства

Жители Ростовской области проголосовали за общественные пространства, требующие благоустройства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Лидерами отбора оказались площадь Ленина в Шахтах, проспект Металлургов в Белой Калитве, сквер Строителей в Ростове-на-Дону, центральная площадь в селе Самарском и набережная в станице Кочетовской.
Дизайн-проекты должны подготовить до конца года, их разработают с учетом пожеланий местных жителей.
— Благодарю граждан с активной общественной позицией. Неоднократно говорил, что в вопросах благоустройства следует опираться на мнение и запросы жителей. Люди знают, какие пространства нужны в городах и поселках, — отметил Юрий Слюсарь.
Напомним, голосование за объекты благоустройства было всероссийским, акцию организовали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Ростовской области выбирали из 134 территорий в разных районах региона, поучаствовали 507 тысяч человек. Всего по стране проголосовали 16,6 млн человек.
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