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Жители Ростовской области проголосовали за пространства для благоустройства

В Ростовской области выбрали объекты благоустройства, дизайн-проекты разработают до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области проголосовали за общественные пространства, требующие благоустройства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Лидерами отбора оказались площадь Ленина в Шахтах, проспект Металлургов в Белой Калитве, сквер Строителей в Ростове-на-Дону, центральная площадь в селе Самарском и набережная в станице Кочетовской.

Дизайн-проекты должны подготовить до конца года, их разработают с учетом пожеланий местных жителей.

— Благодарю граждан с активной общественной позицией. Неоднократно говорил, что в вопросах благоустройства следует опираться на мнение и запросы жителей. Люди знают, какие пространства нужны в городах и поселках, — отметил Юрий Слюсарь.

Напомним, голосование за объекты благоустройства было всероссийским, акцию организовали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Ростовской области выбирали из 134 территорий в разных районах региона, поучаствовали 507 тысяч человек. Всего по стране проголосовали 16,6 млн человек.

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