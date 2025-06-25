В Иркутской области на дорогах установят 25 камер фиксации нарушения ПДД

В Иркутской области в этом году установят 25 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Это позволит улучшить ситуацию с происшествиями на дорогах. Ведь за пять месяцев 2025 года в регионе из-за аварий погибли 128 человек и 1086 получили травмы. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.