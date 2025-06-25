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В Иркутской области на дорогах установят 25 камер фиксации нарушения ПДД

Сейчас в регионе работает 229 таких устройств.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в этом году установят 25 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Это позволит улучшить ситуацию с происшествиями на дорогах. Ведь за пять месяцев 2025 года в регионе из-за аварий погибли 128 человек и 1086 получили травмы. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

— В этом году зафиксировано больше пострадавших и погибших, чем в прошлом. Это тревожный знак. Наша задача — принять меры, которые улучшат ситуации на дорогах. В первую очередь дополнительные камеры нужны на аварийно-опасных участках. В их числе федеральная трасса от Шелехова до Култука, — уточнил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

При ДТП скорая помощь приезжает за 20 минут. Фельдшеров, работающих в пунктах вдоль трасс, теперь оперативно оповещают об авариях. В этом году они успели оказать первую помощь 16 пострадавшим до приезда скорой.

За последние пять месяцев в регионе зарегистрировано 132 ДТП с участием несовершеннолетних. Из них 6 детей погибли, а 137 получили травмы. В 43 авариях пострадали подростки, управлявшие мотоциклами, двое из которых погибли.