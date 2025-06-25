Сумма штрафов, наложенных на Twitch, достигла почти 70 миллионов рублей

В ведомстве напомнили, что Twitch Interactive, Inc., владелец платформы Twitch, входит в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории Российской Федерации, с 22 ноября 2021 года. С 13 июля 2022 года к Twitch Interactive, Inc. применяют меры понуждения из-за несоблюдения требований «Закона о приземлении». Поисковые системы информируют пользователей Twitch о нарушении компанией законодательства РФ.