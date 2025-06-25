В Омке за 14,9 млн обустроят остановки общественного транспорта

БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» объявило на сайте Госзакупок аукцион по поиску подрядчика для обустройства остановок. За эту работу мэрия готова заплатить 14, 9 млн рублей.
На эти средства планируется обустроить девять остановок в обоих направлениях. Большинство находится в Ленинском округе. Согласно техдокументации, преобразиться должны следующие остановочные пункты:
— ООТ «Карбышева».
— ООТ «Поликлиника».
— ООТ «Озеро Хасан».
— ООТ «Библиотека».
— ООТ «10-я Чередовая».
— ООТ «По дороге в Морозовку» в обоих направлениях.
— ООТ «Гараж ПАТП 4».
— ООТ «Поворот».
— Проезд к СНТ «Сибирский садовод 2».
В стоимость работ входит ремонт посадочной площадки, тротуаров и подходов к остановкам, замена бордюров, обустройство заездных карманов, установка новых павильонов на металлическом каркасе.
Итоги аукциона будут подведены 7 июля. Работы подрядчик должен выполнить до 15 октября.