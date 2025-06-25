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В Омке за 14,9 млн обустроят остановки общественного транспорта

Большинство из них находится в Ленинском округе.

Источник: Комсомольская правда

БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» объявило на сайте Госзакупок аукцион по поиску подрядчика для обустройства остановок. За эту работу мэрия готова заплатить 14, 9 млн рублей.

На эти средства планируется обустроить девять остановок в обоих направлениях. Большинство находится в Ленинском округе. Согласно техдокументации, преобразиться должны следующие остановочные пункты:

— ООТ «Карбышева».

— ООТ «Поликлиника».

— ООТ «Озеро Хасан».

— ООТ «Библиотека».

— ООТ «10-я Чередовая».

— ООТ «По дороге в Морозовку» в обоих направлениях.

— ООТ «Гараж ПАТП 4».

— ООТ «Поворот».

— Проезд к СНТ «Сибирский садовод 2».

В стоимость работ входит ремонт посадочной площадки, тротуаров и подходов к остановкам, замена бордюров, обустройство заездных карманов, установка новых павильонов на металлическом каркасе.

Итоги аукциона будут подведены 7 июля. Работы подрядчик должен выполнить до 15 октября.