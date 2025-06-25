Володин призвал граждан СНГ избегать западных культурных центров

«Мы, конечно, с вами здесь должны проводить политику, в основе которой, как уже говорил, лежат принципы, с одной стороны, невмешательства во внутренние дела, а с другой стороны, взаимовыгодного сотрудничества. Взаимовыгодного. Вот там этими печеньками поманят, приедут туда, вы правильно говорите, там открывают они свои институты, центры, курсы. Надо нашим коллегам говорить, чтобы они подальше держались от этих центров, курсов, потому что это все затем в рамках гуманитарных образовательных программ приведет к свержению местной власти, продвижению своих лояльных политиков, то, чем наша страна не занимается. Но этим на системной основе занимается Евросоюз, Соединенные Штаты Америки всегда занимались», — сказал Володин в ходе правчаса в Госдуме.