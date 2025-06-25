65 тысяч пенсионеров в Башкирии стали получать надбавку к пенсии

Выплата производится до достижения ребенком 18 лет. Если ребенок обучается очно и не трудоустроен, доплата сохраняется до 23 лет. Право на надбавку распространяется также на братьев, сестер, внуков и правнуков пенсионера, если они находятся на его полном обеспечении.