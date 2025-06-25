65 тысяч пенсионеров в Башкирии стали получать надбавку к пенсии

В Башкирии свыше 65 тысяч пенсионеров, воспитывающих несовершеннолетних детей или студентов-очников, получают повышенную пенсию. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.
Согласно действующему законодательству, право на доплату имеют получатели страховых пенсий по старости или инвалидности. Надбавка к фиксированной части пенсии составляет:
— 2 969 рублей за одного иждивенца (⅓ от фиксированной выплаты в 8 907 рублей);
— 5 938 рублей за двоих детей;
— 8 907 рублей за троих и более детей.
Выплата производится до достижения ребенком 18 лет. Если ребенок обучается очно и не трудоустроен, доплата сохраняется до 23 лет. Право на надбавку распространяется также на братьев, сестер, внуков и правнуков пенсионера, если они находятся на его полном обеспечении.
Как пояснили в Социальном фонде, надбавка может быть назначена обоим родителям-пенсионерам на одного ребенка. Для оформления выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или клиентскую службу фонда.
Важно учитывать, что выплата прекращается в случае отчисления студента, перевода на заочную форму обучения или его трудоустройства. При этом призыв на службу или оформление академического отпуска не влияют на получение доплаты.
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