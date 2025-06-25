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Прокуратура проверит условия работы водителей мусоровозов в Красноярске

В Красноярске водители мусоровозов не вышли на смену из-за снижения зарплаты.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 25 июн — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об оплате труда после того, как водители мусоровозов не вышли на смену в Красноярске из-за снижения зарплаты на 15%, сообщает краевое надзорное ведомство.

«Сегодня сотрудники прокуратуры встретились на территории гаража левобережного регоператора с работниками ООО “Прогресс” и ООО “Ликсо”, оказывающих экспедиторские услуги ООО “Росттех” по сбору, вывозу и транспортировке на переработку ТКО. Они рассказали, что руководители фирм устно уведомили 40 водителей и операторов о предстоящем снижении заработной платы на 15% с июня 2025 года. Не согласившись с запланированными решениями руководства, сотрудники фирм не вышли на смену», — говорится в сообщении.

По данным краевой прокуратуры, причины снижения заработной платы, озвученные руководителями сотрудникам, связаны с уменьшением платежей регоператора за оказываемые услуги. Однако на данный момент официальные приказы о снижении зарплаты не были изданы.

В ответ на коллективное обращение работников прокуратура организовала проверку, которая оценит соблюдение работодателями законодательства об оплате труда. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Уточняется, что сейчас работа регоператора восстановлена.

В министерстве экологии Красноярского края добавляют, что министр Владимир Часовитин проведет совещание с руководством регионального оператора и операторов по транспортировке отходов. По факту срыва выхода спецтранспорта на линию минэкологии края также проводит проверку.