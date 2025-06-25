Прокуратура проверит условия работы водителей мусоровозов в Красноярске

«Сегодня сотрудники прокуратуры встретились на территории гаража левобережного регоператора с работниками ООО “Прогресс” и ООО “Ликсо”, оказывающих экспедиторские услуги ООО “Росттех” по сбору, вывозу и транспортировке на переработку ТКО. Они рассказали, что руководители фирм устно уведомили 40 водителей и операторов о предстоящем снижении заработной платы на 15% с июня 2025 года. Не согласившись с запланированными решениями руководства, сотрудники фирм не вышли на смену», — говорится в сообщении.