Кроссворд на 26 июня 2025

Интересные факты об Ариане Гранде:
Документальный проект «Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries» («Ариана Гранде: дневники опасной женщины»), выпущенный Арианой Гранде в сотрудничестве с YouTube в ноябре 2018 года, представляет собой 4-серийный фильм о закулисной жизни певицы. Он охватывает период создания и реализации тура «Dangerous Woman Tour», включает в себя записи концертных выступлений, рассказывает о благотворительном концерте «One Love Manchester», а также о процессе работы над альбомом «Sweetener».
В 2017 году Ариана Гранде стала игровым персонажем в мобильной игре «Final Fantasy: Brave Exvius». Специально для нее певица записала эксклюзивную версию своей песни «Touch It» из альбома «Dangerous Woman».
В ноябре 2018 года Ариана Гранде представила сингл «Thank U, Next», анонсировав выход одноименного альбома. Песня мгновенно возглавила чарт Billboard Hot 100, став первым синглом певицы, дебютировавшим на первой позиции. «Thank U, Next» получил пятикратный платиновый статус в США. Клип на песню побил рекорды YouTube, став самым просматриваемым за первые сутки и достигнув 100 миллионов просмотров за 81 час, что является самым быстрым результатом среди музыкальных клипов.
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Ответы
По горизонтали:
1. Дебют
С августа 2010 по июнь 2013 года Ариана Гранде работала над своим дебютным альбомом, который изначально назывался «Daydreamin'». 30 августа 2013 года альбом «Yours Truly» увидел свет и сразу же привлек внимание публики. За первую неделю было продано 138 тысяч экземпляров. В сентябре 2013 года альбом взлетел на первое место в Billboard 200, обеспечив Ариане Гранде место в истории как второй артистке после Кеши, дебютный альбом которой достиг этой позиции.
2. Сервис
На стриминговом сервисе Spotify сингл Арианы Гранде «Thank U, Next» был прослушан 9,6 миллионов раз в течение 24 часов. Это сделало его самой прослушиваемой песней среди исполнительниц женского пола на платформе на тот момент. Однако рекорд был побит вторым синглом с альбома «Thank U, Next» — «7 Rings», который за сутки собрал 15 миллионов прослушиваний.
3. Рекорд
Ариана Гранде добилась выдающегося результата в чарте Billboard: одновременно три ее сингла из альбома «Thank U, Next» заняли первые три строчки. Песня «7 Rings» возглавила чарт, за ней последовали «Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored» и «Thank U, Next». Гранде повторила рекорд The Beatles, установленный в 1964 году, и стала первым сольным исполнителем, кому удалось достичь подобного доминирования в чарте.
4. Бренд
Пес Тулуз, любимец Арианы Гранде, стал звездой рекламной кампании «Coach Pups» в 2015 году. Его участие было связано с тем, что бренд Coach поддерживает организацию «No Kill Los Angeles», которая стремится к тому, чтобы ни одна собака или кошка в приютах Лос-Анджелеса не была подвергнута эвтаназии. Этот проект является частью инициативы «Best Friends Animal Society». Ариана Гранде также участвовала в создании дизайна одной из сумок Coach.
5. Грэмми
В 2019 году четвертый студийный альбом Арианы Гранде, «Sweetener», принес певице первую статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучший вокальный поп-альбом».
По вертикали:
1. Дуэт
Песня «Rain On Me», записанная Арианой Гранде и Леди Гагой в дуэте и выпущенная в мае 2020 года в качестве второго сингла с альбома «Chromatica», принесла обеим исполнительницам широкое признание. Помимо лидирующей позиции в чарте Billboard, ставшей четвертой для Гранде, песня была удостоена премии «Грэмми» за лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом в 2021 году. Эта победа стала второй в карьере Гранде и первой в истории, когда награду в данной номинации получил женский дуэт.
2. Бибер
В мае 2020 года Ариана Гранде и Джастин Бибер представили совместную песню «Stuck With U». Прибыль от продажи песни была направлена в благотворительный фонд «First Responders Children’s Foundation», оказывающий помощь в период пандемии COVID-19. Композиция дебютировала на первой строчке чарта Billboard Hot 100, став третьей песней Арианы Гранде, достигшей подобного результата.
3. Кэт
В 2009 году Ариана Гранде успешно прошла кастинг на канале «Никелодеон» и получила роль Кэт Валентайн в новом проекте «Виктория-победительница». Для этой роли ей приходилось регулярно красить волосы в пурпурный цвет, что, по словам создателя Дэна Шнайдера, должно было выделить ее персонажа. Сериал сделал Гранде кумиром подростков, хотя ее основной страстью всегда оставалась музыка. Ее персонажа часто сравнивали с Бриттани Мерфи, описывая как «иногда взбалмошного», но «очень милого».
4. Взрыв
22 мая 2017 года на «Манчестер Арене» после концерта Арианы Гранде в рамках тура «Dangerous Woman Tour» произошел террористический акт, унесший жизни 23 человек и ранивший 122. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Гранде приостановила тур, но вскоре был анонсирован благотворительный концерт в Манчестере для сбора средств пострадавшим и их семьям. 3 июня певица посетила раненых в больнице, а 4 июня состоялся благотворительный концерт «One Love Manchester» с участием Кэти Перри, Джастина Бибера, Майли Сайрус, Coldplay и других известных исполнителей. Трансляция на BBC One позволила собрать более 9 миллионов долларов для помощи пострадавшим. 12 июля 2017 года Ариана Гранде была удостоена звания почетного гражданина Манчестера.
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