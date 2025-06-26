Кроссворд на 26 июня 2025

4. Взрыв

22 мая 2017 года на «Манчестер Арене» после концерта Арианы Гранде в рамках тура «Dangerous Woman Tour» произошел террористический акт, унесший жизни 23 человек и ранивший 122. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Гранде приостановила тур, но вскоре был анонсирован благотворительный концерт в Манчестере для сбора средств пострадавшим и их семьям. 3 июня певица посетила раненых в больнице, а 4 июня состоялся благотворительный концерт «One Love Manchester» с участием Кэти Перри, Джастина Бибера, Майли Сайрус, Coldplay и других известных исполнителей. Трансляция на BBC One позволила собрать более 9 миллионов долларов для помощи пострадавшим. 12 июля 2017 года Ариана Гранде была удостоена звания почетного гражданина Манчестера.