Кроссворд на 26 июня 2025

3. Рекорд

Ариана Гранде добилась выдающегося результата в чарте Billboard: одновременно три ее сингла из альбома «Thank U, Next» заняли первые три строчки. Песня «7 Rings» возглавила чарт, за ней последовали «Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored» и «Thank U, Next». Гранде повторила рекорд The Beatles, установленный в 1964 году, и стала первым сольным исполнителем, кому удалось достичь подобного доминирования в чарте.