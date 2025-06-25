В Омской области появился первый выпускник, который набрал 200 баллов на ЕГЭ

Омская область подвела итоги основного периода сдачи Единого государственного экзамена. В этом году выпускники региона показали впечатляющие результаты: 34 работы были оценены на максимальные 100 баллов. Среди них — уникальный случай: ученик школы № 142 Кирилл Мурин набрал по 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и химии, став двухсотбалльником.
«ЕГЭ — важный этап, и вы справились с ним достойно. Отдельные слова поддержки тем, кто не достиг желаемого результата: это не конец пути, а опыт и возможность двигаться дальше. Для нашей области критически важно, чтобы талантливая молодежь оставалась учиться и работать здесь. Поэтому мы поддерживаем выпускников: за высокие баллы по результатам трех предметов при поступлении в омские вузы предусмотрены единовременные выплаты — от 30 до 120 тысяч рублей», — поздравил выпускников Виталий Хоценко.
Больше всего высших баллов зафиксировано по химии — 11 работ, по русскому языку — 8, по литературе — 6. Эти достижения стали примером таланта и упорства школьников, а также высокого уровня подготовки педагогов региона.