В Омской области появился первый выпускник, который набрал 200 баллов на ЕГЭ

«ЕГЭ — важный этап, и вы справились с ним достойно. Отдельные слова поддержки тем, кто не достиг желаемого результата: это не конец пути, а опыт и возможность двигаться дальше. Для нашей области критически важно, чтобы талантливая молодежь оставалась учиться и работать здесь. Поэтому мы поддерживаем выпускников: за высокие баллы по результатам трех предметов при поступлении в омские вузы предусмотрены единовременные выплаты — от 30 до 120 тысяч рублей», — поздравил выпускников Виталий Хоценко.