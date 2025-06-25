Филиал Третьяковки в Калининграде станет популярным местом, заявил Путин

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что филиал Третьяковской галереи в Калининграде станет популярным местом для отдыха и повысит туристический потенциал региона.
«Уверен, что это современное музейное пространство станет популярным местом для отдыха, для познавательного досуга, повысит туристический потенциал региона», — сказал Путин на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.
Он попросил министра культуры России Ольгу Любимову рассказать о просветительских возможностях культурного центра, как планируется формировать экспозиции в Калининграде и других музеях в составе новых культурных комплексов.