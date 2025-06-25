Путин призвал не затягивать сроки строительства музейных комплексов

«Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, в объемах площадей для музеев, концертных и театральных залов. Культурные комплексы отличаются по объектам строительства и по оснащению… Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Обращаю ваше внимание, что всё это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов», — сказал Путин на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.