Глава Таганрога сообщила о плановом ремонте трех котельных

В Таганроге в плановом порядке ремонтируют три котельные, на улицах Свободы, Калинина и в переулке Смирновском. Также проводятся гидравлические испытания сетей. Об этом после заседания штаба по подготовке к зиме рассказала глава города Светлана Камбулова.