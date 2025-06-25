Глава Таганрога сообщила о плановом ремонте трех котельных

В Таганроге в плановом порядке ремонтируют три котельные, на улицах Свободы, Калинина и в переулке Смирновском. Также проводятся гидравлические испытания сетей. Об этом после заседания штаба по подготовке к зиме рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Работы ведутся по графику. В 322 многоквартирных домах из 1082 испытания уже завершены. В социальных учреждениях подготовку провели уже на 76 объектах из 220, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Глава Таганрога указала на ответственность управляющих компаний при подготовке жилых домов к отопительному сезону. Работники «управляек» должны постоянно следить за инженерными системами и выполнять ремонт.
— Комиссия с участием специалистов «Ростехнадзора» проверила теплоснабжающие организаций города. По ее результатам составлены графики устранения выявленных замечаний, — добавила Светлана Камбулова.
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