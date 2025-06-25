Минобразования сказало, кому нужно будет дважды поступать в вузы Беларуси. Подробности озвучил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов, пишет БелТА.
Представитель Минобразования обратил внимание на важную особенность целевого набора, о которой следует помнить абитуриентам. Все дело в том, что зачисление на целевую подготовку происходит только в том случае, если по заявленной специальности был конкурс.
— Это ответственность организации-заказчика. Заявляя целевое место, она берет на себя обязанность обеспечить конкурс, — уточнил Пищов.
По его словам, чем больше предприятие заключит договоров с абитуриентами, тем больше окажется конкурс, тем лучше — выше проходной балл и большее количество наиболее подготовленных абитуриентов поступит.
— Если конкурс не сложился, то места, которые выделены на условиях целевой подготовки, передаются на общий конкурс, в котором участвуют по результатам централизованного экзамена (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ), — пояснил специалист.
Сергей Пищов посоветовал всем абитуриентам сдавать ЦЭ и ЦТ в любом случае, как бы они не планировали поступать — по целевому набору или же по общему конкурсу.
— В прошлые годы были обращения, когда ребята задавали вопрос: «Вот, я на целевое планировал, но конкурс не состоялся, а тестирование я не сдал. Что мне делать?» В этом году такого мы не видим, — подчеркнул начальник главного управления профессионального образования.
Специалист обратил внимание на проведение масштабной информационной работы и со школами, и с университетами. Он добавил, что везде повторяют: если абитуриент не планирует поступать на целевое обучение, следует сдавать ЦЭ и ЦТ, так как по их результатам возможно поступление в вуз на общих основаниях.
— Если сложилось так, что не прошел по конкурсу на целевое, то остается еще возможность поступить на эту или иную специальность на общих основаниях. Многие такой возможностью пользуются, — заметил представитель Министерства образования.
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