Минобразования сказало, кому нужно будет дважды поступать в вузы Беларуси

Специалист обратил внимание на проведение масштабной информационной работы и со школами, и с университетами. Он добавил, что везде повторяют: если абитуриент не планирует поступать на целевое обучение, следует сдавать ЦЭ и ЦТ, так как по их результатам возможно поступление в вуз на общих основаниях.