Владелец «Акрона» Морозов: в составе появятся как минимум 5−7 новых игроков

Хозяин футбольного клуба «Акрон» из Тольятти Павел Морозов поделился новостями с трансферного рынка.
Бизнесмен рассказал, что команде нужно усиление, поэтому футболистов выбирают точечно. Всего планируется подписать 5−7 новых игроков, которые должны будут усилить все линии, сказал Морозов «Матч ТВ».
Также, владелец тольяттинского клуба подчеркнул, что средства на трансферы есть.
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