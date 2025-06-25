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Мэр Иркутска вручил стипендии лучшим студентам города

Пособие получили 51 студента из 38 учебных заведений.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Иркутска вручил стипендии 51 студенту из 38 учебных заведений Приангарья. Среди лучших, кто получил пособие, учащиеся четырех университетов, профильных техникумов и колледжей. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, размер выплаты составляет от 15 до 30 тысяч рублей.

— Мы награждаем лучших студентов, кто продемонстрировал успехи в учебе и спорте, науке и творчестве, общественной работе. Это будущие инженеры, медики и педагоги, аграрии и работники культуры, — рассказал мэр города Руслан Болотов.

При отборе кандидатов учитывались также достижения в научной работе, творчестве, спорте и общественной деятельности. За 15 лет стипендию мэра получили более 600 студентов.