Мэр Иркутска вручил стипендии лучшим студентам города

Мэр Иркутска вручил стипендии 51 студенту из 38 учебных заведений Приангарья. Среди лучших, кто получил пособие, учащиеся четырех университетов, профильных техникумов и колледжей. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, размер выплаты составляет от 15 до 30 тысяч рублей.
— Мы награждаем лучших студентов, кто продемонстрировал успехи в учебе и спорте, науке и творчестве, общественной работе. Это будущие инженеры, медики и педагоги, аграрии и работники культуры, — рассказал мэр города Руслан Болотов.
При отборе кандидатов учитывались также достижения в научной работе, творчестве, спорте и общественной деятельности. За 15 лет стипендию мэра получили более 600 студентов.