Мэр Иркутска вручил стипендии лучшим студентам города

Мэр Иркутска вручил стипендии 51 студенту из 38 учебных заведений Приангарья. Среди лучших, кто получил пособие, учащиеся четырех университетов, профильных техникумов и колледжей. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, размер выплаты составляет от 15 до 30 тысяч рублей.