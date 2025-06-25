В Самарской области на 26 июня объявлен жёлтый уровень погодной опасности

На завтра, 26 июня, в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ожидающихся неблагоприятных метеоусловий. По прогнозам синоптиков, местами пройдут грозы, ливни, возможен град, а порывы ветра могут достигать 15−18 м/с.
В связи с ухудшением погоды, МЧС Самарской области обращается к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности:
не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами;держаться подальше от карнизов зданий, рекламных конструкций и растяжек;избегать стоянки под непрочными навесами и рядом с ветхими деревьями.
Спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными при передвижении на улице и по возможности ограничить выход из дома во время непогоды.
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