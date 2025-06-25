Путин призвал создавать равные возможности для самореализации граждан

«Запрос граждан на интересные культурные мероприятия, на развитие своих творческих способностей, действительно, очень высокий. Надо создавать равные возможности для учёбы и самореализации. Культурные комплексы — одно из магистральных направлений решения этих задач», — сказал глава государства на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.