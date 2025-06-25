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Путин призвал создавать равные возможности для самореализации граждан

Путин: нужно создавать равные возможности для учебы и самореализации граждан.

Источник: © РИА Новости

НОВО-ОГАРЕВО, 25 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создавать равные возможности для учёбы и самореализации граждан, отметив, что культурные комплексы — одно из магистральных направлений решения таких задач.

«Запрос граждан на интересные культурные мероприятия, на развитие своих творческих способностей, действительно, очень высокий. Надо создавать равные возможности для учёбы и самореализации. Культурные комплексы — одно из магистральных направлений решения этих задач», — сказал глава государства на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.