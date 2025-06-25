Депутат ГД предложила проиндексировать налоговый вычет за секции для детей

«Размер вычета составляет не более 110 000 рублей в год на каждого ребенка. В последний раз указанный налоговый вычет был проиндексирован с 1 января 2024 года: с 50 000 рублей до 110 000 рублей. В то же время стоимость детских занятий растет ежегодно темпами выше инфляции. По данным Росстата, в 2024 году услуги дошкольного и дополнительного образования подорожали в среднем на 12,3% по сравнению с 2023 годом. В 2023 году стоимость также увеличилась на 12% по сравнению с 2022 годом. В 2025 году, по оценкам экспертов, рост стоимости также может составить до 15−20%. Таким образом, учитывая инфляцию за 2024 и 2025 годы, размер вычета должен составить не менее 145 000 рублей для сохранения своей эффективности», — уточняется в документе.