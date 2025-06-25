Депутат ГД предложила проиндексировать налоговый вычет за секции для детей

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат ГД Анна Скрозникова («Новые люди») направила обращение в Минфин РФ с предложением проиндексировать налоговый вычет за расходы на дополнительное образование для детей, включая кружки и спортивные занятия, в соответствии с официальной инфляцией, документ есть в распоряжении РИА Новости.
«Считаю необходимым рассмотреть индексацию налогового вычета за расходы на дополнительное образование для детей, включая секции, кружки и спортивные занятия, в соответствии с официальной инфляцией с учетом инфляции за 2024 и 2025 годы», — сказано в обращении.
Кроме того, в нем депутат просит министра финансов РФ Антона Силуанова законодательно закрепить механизм автоматической ежегодной индексации указанного налогового вычета, «что позволит сделать секции, кружки и спортивные занятия для детей более доступными».
В документе отмечается, что сейчас в России действует налоговый вычет на расходы по оплате образовательных услуг для детей, включая секции, кружки и спортивные занятия.
«Размер вычета составляет не более 110 000 рублей в год на каждого ребенка. В последний раз указанный налоговый вычет был проиндексирован с 1 января 2024 года: с 50 000 рублей до 110 000 рублей. В то же время стоимость детских занятий растет ежегодно темпами выше инфляции. По данным Росстата, в 2024 году услуги дошкольного и дополнительного образования подорожали в среднем на 12,3% по сравнению с 2023 годом. В 2023 году стоимость также увеличилась на 12% по сравнению с 2022 годом. В 2025 году, по оценкам экспертов, рост стоимости также может составить до 15−20%. Таким образом, учитывая инфляцию за 2024 и 2025 годы, размер вычета должен составить не менее 145 000 рублей для сохранения своей эффективности», — уточняется в документе.
По словам автора обращения, затраты на такие занятия часто превышают возможности семей с детьми.