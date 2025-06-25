Президент России удостоил наград трех жителей Башкирии. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовых актов.
Высоких государственных наград удостоены:
— Ирек Зарипов, заместитель генерального директора по животноводству племзавода «Ленин», получивший звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»;
— Валерий Коробов, тренер-преподаватель спортивной школы по спортивной борьбе Белорецкого района, ставший «Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации»;
— Лариса Давыдова, директор гимназии № 1 Салавата, получившая звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
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