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Президент России удостоил наград трех жителей Башкирии

Три жителя Башкирии получили награды от Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент России удостоил наград трех жителей Башкирии. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовых актов.

Высоких государственных наград удостоены:

— Ирек Зарипов, заместитель генерального директора по животноводству племзавода «Ленин», получивший звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»;

— Валерий Коробов, тренер-преподаватель спортивной школы по спортивной борьбе Белорецкого района, ставший «Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации»;

— Лариса Давыдова, директор гимназии № 1 Салавата, получившая звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

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