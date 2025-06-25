Вместо Мальдив: в КНДР запустили свадебные туры для россиян

На фоне укрепления российско-северокорейских отношений туризм в КНДР переживает свое, пусть и скромное, возрождение. Из Москвы уже отправился первый прямой поезд в Пхеньян, который идет почти девять суток. А теперь в столицу Северной Кореи можно поехать и на медовый месяц — в Москве появились свадебные туры в КНДР.