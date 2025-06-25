Ричмонд
+35°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вместо Мальдив: в КНДР запустили свадебные туры для россиян

Пляжи, поезда и обязательное возложение цветов в Пхеньяне: в России начали продавать свадебные туры в КНДР. Цены — от 530 тысяч рублей, романтика — по северокорейским стандартам.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
А вы заботитесь о здоровье?
Источник: AP 2024

На фоне укрепления российско-северокорейских отношений туризм в КНДР переживает свое, пусть и скромное, возрождение. Из Москвы уже отправился первый прямой поезд в Пхеньян, который идет почти девять суток. А теперь в столицу Северной Кореи можно поехать и на медовый месяц — в Москве появились свадебные туры в КНДР.

Стоимость такой поездки, как сообщает журнал «Москвич mag» начинается от 530 тысяч рублей. В стоимость входит перелет или железнодорожное путешествие (в зависимости от желания романтики и выносливости пары), проживание на пляжном курорте Расон, оформление виз и, главное, церемония бракосочетания в северокорейском стиле.

Какими именно будут ритуалы, организаторы не раскрывают, но известно, что среди обязательных пунктов — возложение цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Без этого жеста союз не будет считаться полноценным.

Также в программу включены экскурсии по Пхеньяну, фотосессии на фоне местных достопримечательностей и памятников (например, знаменитый монумент идей чучхе) и туры по другим городам страны.

Выбрать можно один из двух маршрутов: с пересадкой через Хабаровск на поезд или через Владивосток на самолет. Документы подаются через аккредитованные агентства, визу в составе группы, как правило, одобряют без сложностей.

Позже в «Российской газете» выяснили: объявление о свадебных турах выставило на «Авито» пранк-агентство «Белая Спина». Представители компании подтвердили, что готовы вывозить пары на свадебный отдых.

Узнать больше по теме
Биография Ким Чен Ира: семья и работа, личная жизнь, награды
Знаменитый северокорейский лидер мог родиться в Хабаровском крае. Биография Ким Чен Ира весьма интересна, собрали в этом материале информацию о его детстве, карьере, личной жизни и наградах.
Читать дальше