Вместо Мальдив: в КНДР запустили свадебные туры для россиян

На фоне укрепления российско-северокорейских отношений туризм в КНДР переживает свое, пусть и скромное, возрождение. Из Москвы уже отправился первый прямой поезд в Пхеньян, который идет почти девять суток. А теперь в столицу Северной Кореи можно поехать и на медовый месяц — в Москве появились свадебные туры в КНДР.
Стоимость такой поездки, как сообщает журнал «Москвич mag» начинается от 530 тысяч рублей. В стоимость входит перелет или железнодорожное путешествие (в зависимости от желания романтики и выносливости пары), проживание на пляжном курорте Расон, оформление виз и, главное, церемония бракосочетания в северокорейском стиле.
Какими именно будут ритуалы, организаторы не раскрывают, но известно, что среди обязательных пунктов — возложение цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Без этого жеста союз не будет считаться полноценным.
Также в программу включены экскурсии по Пхеньяну, фотосессии на фоне местных достопримечательностей и памятников (например, знаменитый монумент идей чучхе) и туры по другим городам страны.
Выбрать можно один из двух маршрутов: с пересадкой через Хабаровск на поезд или через Владивосток на самолет. Документы подаются через аккредитованные агентства, визу в составе группы, как правило, одобряют без сложностей.
Позже в «Российской газете» выяснили: объявление о свадебных турах выставило на «Авито» пранк-агентство «Белая Спина». Представители компании подтвердили, что готовы вывозить пары на свадебный отдых.