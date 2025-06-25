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Каждая минута была на счету: башкирским врачам удалось спасти женщину с опасным диагнозом

В Башкирии врачи спасли пациентку с гнойным пиелонефритом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии экстренная медицинская помощь была оказана пациентке с гнойным пиелонефритом, осложненным сахарным диабетом. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, для проведения сложной операции в Сибай санитарной авиацией была доставлена реанимационно-хирургическая бригада Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова.

Гнойный пиелонефрит — опасное инфекционное воспаление почек, которое при наличии диабета может стремительно привести к жизнеугрожающим осложнениям, включая сепсис и полиорганную недостаточность. В подобных случаях критически важно оказать специализированную помощь в кратчайшие сроки.

Операция проводилась совместно с хирургами Сибайской городской больницы. Благодаря оперативным действиям медиков и использованию санитарной авиации, жизнь пациентки удалось спасти.

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