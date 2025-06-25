Поздравления в день рождения: теплые слова и открытки для женщин

* Возраст и жизненный этап. Пожелания для двадцатилетней девушки и для женщины за шестьдесят будут отличаться по стилю и содержанию. Молодой женщине можно пожелать, например, страстной любви, а более зрелой — крепкого здоровья и душевного спокойствия.