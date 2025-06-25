В 64 школах Челябинской области появятся губернаторские инженерные классы

Завершен конкурсный отбор учебных заведений Челябинской области, в которых в новом учебном году откроются губернаторские инженерные классы. Всего таких школ и лицеев — 64, как в крупных городах, так и на селе. В них будет открыто 118 классов — профильных и предпрофильных, сообщает пресс-служба Челябинского института развития образования.
В этих классах будут обучаться 2,5 тысячи школьников. Проект отвечает задачам профориентации в ключевых отраслях региональной экономики: горной добыче, металлургии, машиностроении, IT и интеллектуальное производство, сельское хозяйство, атомная промышленность и другие.