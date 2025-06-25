Туристка из России поделилась схемами обмана, которыми пользуются египетские гиды

Далее по плану у нас должен был быть обед и обратный путь, но в планах гида были две фабрики — папирус и снова масла. «Только у нас настоящий папирус, срочно купите, пожалуйста, купите, срочно купите, только у нас со скидкой, купите, только для вас скидка, даем 50%, купите», — это если в двух словах. Маленький папирус со скидкой — 1 тыс. рублей, большой — 12 тыс. С маслом ситуация повторилась. Еще два часа жизни, потраченных зря.