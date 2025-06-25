В Омской области мобильного оператора оштрафовали на 1, 2 млн за звонки мошенников

В телефоне пожилого омича они высвечивались как российские, а на самом деле поступали с территории другого государства — пенсионеру звонили мошенники. В итоге аферистам удалось обмануть мужчину и похитить у него 200 тысяч рублей. Мошенники заявили ему, что государство якобы запускает в оборот купюры нового образца, а старые необходимо обменять.