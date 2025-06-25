В Омской области мобильного оператора оштрафовали на 1, 2 млн за звонки мошенников

Прокуратура Омской области добилась административной ответственности и штрафа на 1,2 млн рублей для одного из операторов сотовой связи. Оператор пропустил к абоненту звонки с подменных номеров.
В телефоне пожилого омича они высвечивались как российские, а на самом деле поступали с территории другого государства — пенсионеру звонили мошенники. В итоге аферистам удалось обмануть мужчину и похитить у него 200 тысяч рублей. Мошенники заявили ему, что государство якобы запускает в оборот купюры нового образца, а старые необходимо обменять.
«Оператор связи мог прекратить оказание услуг и предотвратить совершение преступления, однако данные возможности не использовал», — пояснили в прокуратуре Омской области.
Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, вынесенное прокуратурой, рассматривал мировой суд в Москве — по месту регистрации ответчика. Фемида согласилась с доводами прокуратуры и признала оператора виновным в неисполнении оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть. Штраф составил 1, 2 млн рублей. Решение пока не вступило в законную силу.