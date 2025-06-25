Госдума приняла закон о гражданском экспортном оружии

Вывоз из РФ гражданского экспортного оружия и патронов к нему будет осуществляться по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия. В случаях и порядке, которые установлены правительством РФ, выдача указанного разрешения будет осуществляться при представлении в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, разрешения межведомственного координационного органа по экспортному контролю на осуществление внешнеэкономических операций.