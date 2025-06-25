Профсоюз сказал, могут ли белоруса лишить зарплаты за прогул на работе

По словам специалиста, отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительной причины более трех часов или в течение всей смены расценивается как дисциплинарный проступок, то есть прогул. Парафенюк обратила внимание, что за прогул трудовым законодательством предусматривается дисциплинарное взыскание. Однако применять меры или нет зависит от работодателя.