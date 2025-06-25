Профсоюз сказал, могут ли белоруса лишить зарплаты за прогул на работе. Подробности сообщила главный правовой инспектор труда Минского городского объединения профсоюзов Илона Парафенюк, пишет портал 1prof.by.
По словам специалиста, отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительной причины более трех часов или в течение всей смены расценивается как дисциплинарный проступок, то есть прогул. Парафенюк обратила внимание, что за прогул трудовым законодательством предусматривается дисциплинарное взыскание. Однако применять меры или нет зависит от работодателя.
— При этом наниматель в случае прогула не может лишить работника заработной платы, — отметила юрист.
Главный правовой инспектор труда добавила, что по статье 198 Трудового кодекса наниматель может полностью или же частично лишить работника стимулирующих выплат. Подобное дисциплинарное взыскание может быть наложено на срок до 12 месяцев.
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