Ростовчан приглашают на заседание круглого стола о причинах украинского кризиса

— Наша страна была оккупирована не только немецкими войсками, но и представителями всей Европы, — продолжает Эдуард Анатольевич. — Проводился геноцид славян, что было концептуальной политикой уничтожения, о чем свидетельствуют планы гитлеровской Германии. Мы знаем о Холокосте и геноциде армян, но мало что знаем о геноциде славянских народов. Поэтому любому, кто хочет понимать происходящие процессы на более глубоком уровне, стоит прийти на встречу.