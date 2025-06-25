Ростовчан приглашают на заседание круглого стола о причинах украинского кризиса

В четверг, 26 июня, в конференц-зале Донской государственной публичной библиотеки в Ростове проведут круглый стол о причинах украинского кризиса и возможностях его преодоления. Участвовать в нем приглашают и ростовчан.
Мероприятие проведет АНО «Центр общественного и информационного сотрудничества “Европа” при поддержке представительства МИД в Ростове-на-Дону совместно с экспертами из России и зарубежных стран.
— Специальная военная операция вскрыла проблемы, имеющие глубокие, более чем вековые корни. Речь идет о создании проекта, направленного на раскол единого русского народ, — рассказал руководитель центра «Европа» Эдуард Попов, который 4 июня представил изыскания ученых на эту тему на неформальной встрече членов Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. — К сожалению, успехи нашей армии не находят должного подтверждения в науке, где мы все еще в плену псевдонаучных мифов. Группа ученых пытается вернуть историческую правду, вскрыть корни искусственного выращивания конфликта, начиная с 19 века.
Помимо этого, историки изучают политику геноцида в отношении населения России и Ростовской области в частности в годы нацистской оккупации.
— Наша страна была оккупирована не только немецкими войсками, но и представителями всей Европы, — продолжает Эдуард Анатольевич. — Проводился геноцид славян, что было концептуальной политикой уничтожения, о чем свидетельствуют планы гитлеровской Германии. Мы знаем о Холокосте и геноциде армян, но мало что знаем о геноциде славянских народов. Поэтому любому, кто хочет понимать происходящие процессы на более глубоком уровне, стоит прийти на встречу.
По словам Эдуарда Попова, его зарубежные коллеги сталкивались у себя на родине с непониманием и даже преследованием.
— Вот историк, уважаемый специалист, высказал свое мнение в эфире — и получил тюремный срок. Не буду называть его имя и страну, но это не единичный случай. Людей сажают, увольняют, преследуют за иную точку зрения — например, в Чехии, Словакии. Знаю человека, который получил условный срок за книгу. Писать и говорить правду у них на родине теперь опасно.
К участию в заседании круглого стола приглашаются все желающие. Начало мероприятия 26 июня в 11:00.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
«Проснулась ночью от предчувствия беды»: Сестра рассказала о брате-бойце СВО, который погиб, спасая сослуживцев.