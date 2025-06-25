Москалькова рассказала о содержании россиян, незаконно вывезенных в Сумы

КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. Содержание курских жителей в Сумах несколько улучшилось, их посещают и предоставляют возможность получить вещи и медицинские препараты, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее омбудсмен сообщала, что Украина не дает МККК посетить курских жителей в Сумах.
«Как сообщают два человека, вернувшихся в ближайшие дни из Сум, ситуация несколько улучшилась — их посещают и предоставляют возможность получить вещи, медицинские препараты и питание», — сказала Москалькова журналистам.
Она напомнила, что сегодня в сумах продолжают находиться 32 курских жителя.
«Мы постоянно делаем запросы к украинскому омбудсмену и Международному Комитету Красного Креста», — добавила омбудсмен.