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Москалькова рассказала о содержании россиян, незаконно вывезенных в Сумы

Москалькова: содержание россиян, незаконно вывезенных в Сумы, улучшилось.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. Содержание курских жителей в Сумах несколько улучшилось, их посещают и предоставляют возможность получить вещи и медицинские препараты, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее омбудсмен сообщала, что Украина не дает МККК посетить курских жителей в Сумах.

«Как сообщают два человека, вернувшихся в ближайшие дни из Сум, ситуация несколько улучшилась — их посещают и предоставляют возможность получить вещи, медицинские препараты и питание», — сказала Москалькова журналистам.

Она напомнила, что сегодня в сумах продолжают находиться 32 курских жителя.

«Мы постоянно делаем запросы к украинскому омбудсмену и Международному Комитету Красного Креста», — добавила омбудсмен.

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