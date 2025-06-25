В одноразовых вейпах выявили высокие концентрации свинца и тяжелых металлов

За последние годы ученые открыли массу свидетельств того, что пар электронных сигарет представляет угрозу для жизни людей и при этом он часто не уступает табачному дыму в этом отношении. В частности, недавно американские химики и биологи выяснили, что испарения вейпов содержат токсины, канцерогены и другие вещества, которые не только повышают вероятность развития рака легких, но и делают стенки артерий и вен более ломкими.