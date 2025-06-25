Самарский «Мукомольный завод № 1» планирует экспортировать хлеб в Беларусь

ООО «Мукомольный завод № 1» в Самарской области перерабатывает около 250−300 тонн зерна ежедневно, обеспечивая 60−70% потребностей региона в муке и хлебе. Продукция самарского завода экспортируется в Москву, Санкт-Петербург, Ульяновскую, Саратовскую, Оренбургскую и Пензенскую области, а также Удмуртскую Республику и Приморский край. Экспорт налажен в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, ведутся переговоры о поставках в Белоруссию.
ООО «Мукомольный завод № 1» активно пользуется государственной поддержкой, включая субсидии и льготные кредиты на модернизацию производства. Предприятие также занимается благотворительностью, регулярно отправляя гуманитарные грузы в зону СВО.
В одной из статей нашей серии, посвящённой году работы нового правительства Самарской области, мы освещали достигнутые достижения в области промышленности и экономики нашего региона, а также рассказали о планах властей на текущий год.
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