Самарский «Мукомольный завод № 1» планирует экспортировать хлеб в Беларусь

ООО «Мукомольный завод № 1» в Самарской области перерабатывает около 250−300 тонн зерна ежедневно, обеспечивая 60−70% потребностей региона в муке и хлебе. Продукция самарского завода экспортируется в Москву, Санкт-Петербург, Ульяновскую, Саратовскую, Оренбургскую и Пензенскую области, а также Удмуртскую Республику и Приморский край. Экспорт налажен в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, ведутся переговоры о поставках в Белоруссию.