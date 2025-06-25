Больше 25 рейсов задержаны и девять отменены в аэропорту Курумоч

В Самаре продолжают действовать ограничения на работу аэропорта Курумоч, которые ввели на фоне угрозы атаки БПЛА. Воздушная гавань уже больше четырех часов не принимает и не выпускает самолеты. Заложниками ситуации оказались тысячи пассажиров.
Согласно онлайн-табло аэропорта Курумоч, некоторые люди не могут улететь еще со вчерашнего дня. Их рейсы перенесли на 25 июня, однако некоторые в итоге отменили.
В настоящее время отменены девять рейсов. Они были запланированы в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Задержаны 26. Среди них самолеты в Москву, Анталью, Сочи, Новый Уренгой, Тюмень, Батуми, Минск, Сургут, Пермь, Нижний Новгород, Ереван и др. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в небе над Самарской областью сбили два беспилотника. Их уничтожили дежурные средства ПВО. Как отметил губернатор Самарской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет.