Омичи снова жалуются на проблемы с интернетом

Проблемы с связью фиксируют в разных районах города: в Нефтяниках, на Левом берегу, в Чкаловском посёлке и в других отдалённых от центра точках.
Пользователи сообщают, что из-за отсутствия связи возникают трудности с отправкой и получением сообщений, а также с вызовом такси. В приложениях по вызову такси начали появляться предупреждения о возможных проблемах с подключением машины из-за нестабильной связи.
В центре города, по словам пользователей, интернет у многих операторов работает без сбоев.
Региональный минцифры объясняет проблемы с мобильным интернетом проведением регламентных профилактических работ и тестированием нового оборудования. Ведомство обещает, что связь будет восстановлена сразу по окончании работ.
Проблемы с мобильным интернетом у большинства операторов в Омске начались вечером 6 июня. Власти прокомментировали ситуацию спустя пару дней. Губернатор Виталий Хоценко заявил, что это связано с тестированием нового оборудования и необходимостью обеспечить безопасность граждан.