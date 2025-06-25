У Радия Хабирова вновь сменился пресс-секретарь

Спиридонов заменил Диану Сафаргалееву, которая ушла во второй декретный отпуск. Он работает в администрации с 2014 года и ранее уже возглавлял пресс-службу. Это было в 2022—2023 годах, когда Сафаргалеева находилась в первом декретном отпуске.