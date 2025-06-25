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У Радия Хабирова вновь сменился пресс-секретарь

Илья Спиридонов снова стал пресс-секретарем главы Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В администрации главы Башкирии произошли временные кадровые изменения. Илья Спиридонов вновь назначен пресс-секретарем Радия Хабирова. Эту информацию «КП-Уфа» подтвердил сам Илья Ахатович.

Спиридонов заменил Диану Сафаргалееву, которая ушла во второй декретный отпуск. Он работает в администрации с 2014 года и ранее уже возглавлял пресс-службу. Это было в 2022—2023 годах, когда Сафаргалеева находилась в первом декретном отпуске.

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