Израиль разрешил вылеты: Граждане Молдовы могут покинуть страну

Израиль разрешил вылеты. Молдаване могут покинуть страну коммерческими рейсами.
Израильским авиакомпаниям было предоставлено разрешение на выполнение рейсов из Израиля в условиях строгой безопасности с 23 июня. Решение было принято после двух недель ограничений на авиаперелёты из-за ситуации с безопасностью в регионе, сообщает IPN.
По данным посольства Молдовы в Израиле, самолёт сможет перевозить максимум 50 пассажиров. В то же время, те, кто решит покинуть Израиль сейчас, смогут купить билет на обратный рейс не ранее, чем через 30 дней.
Заинтересованные лица могут зарегистрироваться напрямую в израильских авиакомпаниях El Al, Arkia, Israir, Air Haifa или Mano Maritime. Все процедуры проводятся в соответствии с правилами, установленными израильскими властями, а продажа билетов открыта для всех, без критериев отбора.
Однако приоритет будет отдаваться гуманитарным случаям, случаям спасения жизни или считающимся приоритетными из соображений безопасности.
Решение израильских властей было принято после 12 дней противостояния между Израилем и Ираном. За этот период молдавские власти организовали эвакуацию из Израиля двух групп граждан Молдовы — всего 30 человек.
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