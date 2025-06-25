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Часть Алматы осталась без света: что произошло

В нескольких районах Алматы во второй половине дня произошло аварийное отключение электроэнергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: pixabay.com

Согласно данным интерактивной карты Алатау Жарык Компаниясы, без света остались жители микрорайонов Аскартау, Баганашыл, Ерменсай, Акжар, Алгабас, Шанырак-1, Кок-Кайнар, Нуркент, Теректы, а также ЖК «Алмалы», ЖК «Восточка», жилых массивов Меркурград, Калкаман-2. Отключения также зафиксированы на улицах Мамбетова, Аубакирова, Талгарском и Кульджинском трактах.

Как сообщили в АО «Алатау Жарык Компаниясы», в 15:42 в Алматинском энергоузле сработала система противоаварийной автоматики — произошел автоматический сброс нагрузки. Причиной стало аварийное отключение линий электропередачи в управлении АО «KEGOC» — национального оператора электросетей Казахстана.

В 16:14 системным оператором была дана команда на полное восстановление электроснабжения потребителей Алматинского региона. В настоящее время ведутся работы по переключению сетей.

сообщили в компании