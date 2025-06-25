Часть Алматы осталась без света: что произошло

Согласно данным интерактивной карты Алатау Жарык Компаниясы, без света остались жители микрорайонов Аскартау, Баганашыл, Ерменсай, Акжар, Алгабас, Шанырак-1, Кок-Кайнар, Нуркент, Теректы, а также ЖК «Алмалы», ЖК «Восточка», жилых массивов Меркурград, Калкаман-2. Отключения также зафиксированы на улицах Мамбетова, Аубакирова, Талгарском и Кульджинском трактах.