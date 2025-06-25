ИННОПРОМ в 2025 году: главные темы, программа мероприятий, список стран и участников

14-я международная выставка ИННОПРОМ 2025 — одно из крупнейших событий в сфере промышленности и инноваций, проходящая в России. Здесь ежегодно встречаются лидеры отрасли, чтобы обсудить насущные вопросы, обменяться опытом и представить передовые разработки. Рассказываем, что подготовили организаторы в этом году.
Общая информация о выставке ИННОПРОМ
На протяжении четырех дней инженеры, производители, специалисты розничной торговли, владельцы малых и крупных предприятий из разных уголков России и других стран мира обменяются опытом на площадке выставочного комплекса в Екатеринбурге.
|Организатор
|Минпромторг России и правительство Свердловской области
|Тема выставки
|Технологическое лидерство: индустриальный прорыв
|Страна-партнер
|Саудовская Аравия
|Основные участники
|Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Газпром, Госкорпорация «Роскосмос», Государственная корпорация «Ростех», ПАО КАМАЗ, Яндекс 360 — всего более 11 000 организаций и компаний
|Адрес
|Россия, г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, дом 2
|Режим работы
|7 июля (понедельник) — с 9:00 до 22:00, 8 июля (вторник) — с 9:30 до 17:00, 9 июля (среда) — с 10:30 до 16:00, 10 июля (четверг) — с 10:30 до 12:00
|Стоимость билета
|7-9 июля — 500 рублей при покупке на сайте и 700 рублей при покупке на месте, 10 июля вход будет бесплатным (но требуется онлайн‑регистрация)
|Официальный сайт
|https://expo.innoprom.com/
|Общая площадь экспозиции
|50 000 м2
|Количество мероприятий деловой программы
|Более 100
|Число посетителей
|Свыше 47 000
Когда пройдет ИННОПРОМ в 2025 году: даты проведения
Одно из самых масштабных событий из области промышленности в 2025 году запланировано на
С 7 по 10 июля посетители смогут посетить деловые сессии, презентации оборудования и закрытые встречи переговоров. Участники получат возможность наладить и расширить партнерские связи, а также обсудить основные направления в развитии промышленного сектора.
Где пройдет международная промышленная выставка ИННОПРОМ
Местом проведения мероприятия выбран МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — это неизменная локация с 2011 года. Она находится по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, дом 2. Площадь комплекса составляет 50 000 м².
Выставочное пространство вмещает семь разделов:
- машиностроение;
- промышленная автоматизация;
- металлургия и производство материалов;
- цифровые технологии;
- производственные технологии;
- разработки для городов;
- услуги для промышленности.
Участникам можно будет добраться до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в дни работы выставки на бесплатных шаттлах. Транспорт запустят от следующих отелей города: Azimut, Novotel, Грин Парк Отель, Маринс Парк Отель, Атриум Палас Отель. Также автобус будет ходить от станции метро «Ботаническая». Остановки прибытия транспорта зависят от даты:
- 7 июля (понедельник) — остановка «ИННОПРОМ»;
- 8 июля (вторник) — остановка «Улица Универсиады»;
- 9 июля (среда) — остановка «ИННОПРОМ»;
- 10 июля (четверг) — остановка «ИННОПРОМ».
Шаттлы будут курсировать каждые 15−30 минут.
Какие страны примут участие в выставке ИННОПРОМ
Событие объединит 60 стран мира. Всего зарегистрировалось более 11 000 участников. В качестве страны-партнера выбрано Королевство Саудовская Аравия. Это один из самых влиятельных игроков на мировой арене, который выступает хорошим инвестором, реализующим масштабные международные проекты.
На выставке будут представлены национальные экспозиции. В них примут участие такие страны:
- Беларусь;
- Казахстан;
- Китай;
- Кыргызстан;
- Таджикистан;
- Узбекистан.
Помимо стран с национальными павильонами, ожидаются участники:
- из Индии;
- из Турции
- из ОАЭ;
- из Египта;
- из Бахрейна;
- из Ирана;
- из Сербии.
Деловая программа мероприятия ИННОПРОМ в 2025 году
ИННОПРОМ 2025 начнет работу с церемонии открытия, на которой выступит Председатель Правительства Российской Федерации, Михаил Мишустин, и Руководители Правительств стран СНГ. Посетить ее могут участники со статусом «VIP», «Делегат» и «Спикер».
В течение четырех дней гостей ждут пленарные сессии и дискуссии с экспертами. На них будут подниматься актуальные темы, касающиеся инноваций, цифровизации производств, кибербезопасности, международного сотрудничества и устойчивости энергетики. Особое внимание будет уделено промышленным IT-решениям, новой мобильности, кадровому потенциалу и образовательным инициативам для отрасли.
Среди центральных тем — технологии для умных городов, производительность труда, инфраструктурные проекты, новые материалы и химическая промышленность. В рамках мероприятия также состоится Российско-Китайское ЭКСПО, пройдут конференции на тему «Роботизация будущего» и «Адаптивные технологии в промышленности», а также форум производителей компонентов.
Как зарегистрироваться для участия в ИННОПРОМ
Принять участие в выставке могут лица старше 14 лет. Процедура регистрации зависит от статуса: «Посетитель», «VIP-участник», «Делегат» или «Представитель СМИ». Срок подачи заявок заканчивается 30 июня 2025 года.
Регистрация для «Посетителя» проходит в таком порядке:
- Перейдите на официальный сайт ИННОПРОМ.
- Нажмите кнопку «Регистрация» и выберите категорию «Посетитель».
- Заполните онлайн-форму с личными данными и контактной информацией.
- Оплатите билет (500 /700 рублей).
- Получите электронный билет на e-mail — предъявите его на входе.
- 10 июля посещение бесплатно — только при онлайн-регистрации.
Регистрация для «VIP-участника» выглядит так:
- На сайте ИННОПРОМ выберите раздел «Регистрация», затем нажмите на «VIP-участник».
- Заполните заявку на участие с информацией о вашей компании.
- Укажите формат участия (стенд, павильон, деловая программа).
- Дождитесь подтверждения от организаторов.
- После утверждения подпишите договор, оплатите участие (250 000 рублей) и получите доступ в Личный кабинет.
- В кабинете можно оформить аккредитации для сотрудников.
Регистрация для «Делегата» включает следующие шаги:
- Перейдите в раздел «Регистрация» и выберите опцию «Делегат».
- Заполните анкету с указанием профессионального статуса, компании, цели участия.
- Дождитесь верификации и подтверждения со стороны организаторов.
- После одобрения оплатите участие (тарифы доступны по запросу).
- Получите доступ к деловой программе, церемонии открытия и другим закрытым мероприятиям.
Регистрация для представителя СМИ проходит в такой последовательности:
- Выберите категорию «СМИ» в регистрационной форме на сайте.
- Укажите название организации, должность, контактные данные.
- Загрузите копию удостоверения журналиста.
- Дождитесь аккредитации — подтверждение приходит на электронную почту.
- Получите медиа-бейдж и доступ к пресс-центру, брифингам и интервью.
Как стать волонтером на выставке ИННОПРОМ
Каждый год выставка ИННОПРОМ собирает участников со всего мира. Организаторы привлекают команду волонтеров, которые помогают в ее проведении. Стать частью мероприятия можно так:
- Зайдите на официальный сайт выставки — за несколько недель до начала события публикуется форма для регистрации волонтеров.
- Заполните анкету. Понадобится указать личные данные, цель участия, опыт волонтерства (если есть) и предпочтительное направление работы.
- Пройдите отбор. Кандидатов пригласят на онлайн-интервью или короткое тестирование.
- Пройдите обучение. Перед началом работы волонтеров инструктируют, знакомят с логистикой, регламентами и задачами.
- Получите экипировку. Волонтеров обеспечивают формой и бейджами. Каждого участника распределяют по зонам: работа с гостями, навигация, помощь на стендах, сопровождение делегаций.
Основные цели ИННОПРОМ
За каждым выставочным стендом, сессией и конференцией стоят схожие цели. В этом году организаторы мероприятия выделили несколько важных моментов. ИННОПРОМ — это:
- Организация площадки, где компании из разных стран представляют инновационные решения, находит новых клиентов, надежных поставщиков, партнеров и инвесторов.
- Поднятие вопросов промышленной и торговой сферы, обсуждение острых проблем и направления международного сотрудничества.
- Укрепление экономических связей между государствами.
- Создание благоприятных условий для делового общения, расширения контактов и формирования долгосрочных проектов.
Что нужно запомнить о международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2025
ИННОПРОМ 2025 обещает быть насыщенной на события. Это не просто выставка — это пространство, где создают тренды.
- Промышленная выставка пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
- Страной-партнером выбрана Саудовская Аравия.
- «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» — главная тема события.
- Деловая программа охватывает около 20 тем, связанных с промышленностью и инновациями.
- Срок окончания регистрации на мероприятие — 30 июня 2025 года (включительно).
- До выставочной локации будет курсировать бесплатный шаттл.