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ИННОПРОМ в 2025 году: главные темы, программа мероприятий, список стран и участников

До начала главного индустриального события года остается совсем немного времени. Выставка ИННОПРОМ 2025 продлится четыре дня. За этот период площадку посетят более 47 000 участников из 60 стран мира.

Екатерина Бритова
Автор Новости Mail

14-я международная выставка ИННОПРОМ 2025 — одно из крупнейших событий в сфере промышленности и инноваций, проходящая в России. Здесь ежегодно встречаются лидеры отрасли, чтобы обсудить насущные вопросы, обменяться опытом и представить передовые разработки. Рассказываем, что подготовили организаторы в этом году.

«Иннопром» — международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года
Источник: ИННОПРОМ

Общая информация о выставке ИННОПРОМ

На протяжении четырех дней инженеры, производители, специалисты розничной торговли, владельцы малых и крупных предприятий из разных уголков России и других стран мира обменяются опытом на площадке выставочного комплекса в Екатеринбурге.

ОрганизаторМинпромторг России и правительство Свердловской области
Тема выставкиТехнологическое лидерство: индустриальный прорыв
Страна-партнерСаудовская Аравия
Основные участникиГосударственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Газпром, Госкорпорация «Роскосмос», Государственная корпорация «Ростех», ПАО КАМАЗ, Яндекс 360 — всего более 11 000 организаций и компаний
АдресРоссия, г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, дом 2
Режим работы7 июля (понедельник) — с 9:00 до 22:00, 8 июля (вторник) — с 9:30 до 17:00, 9 июля (среда) — с 10:30 до 16:00, 10 июля (четверг) — с 10:30 до 12:00
Стоимость билета7-9 июля — 500 рублей при покупке на сайте и 700 рублей при покупке на месте, 10 июля вход будет бесплатным (но требуется онлайн‑регистрация)
Официальный сайтhttps://expo.innoprom.com/
Общая площадь экспозиции50 000 м2
Количество мероприятий деловой программыБолее 100
Число посетителейСвыше 47 000

Когда пройдет ИННОПРОМ в 2025 году: даты проведения

Одно из самых масштабных событий из области промышленности в 2025 году запланировано на 7—10 июля. Мероприятие ориентировано на профессиональную публику, поэтому проходит в будние дни. В рамках выставки будут представлены новые разработки в области автоматизации, машиностроения, энергетики и логистики.

С 7 по 10 июля посетители смогут посетить деловые сессии, презентации оборудования и закрытые встречи переговоров. Участники получат возможность наладить и расширить партнерские связи, а также обсудить основные направления в развитии промышленного сектора.

Где пройдет международная промышленная выставка ИННОПРОМ

Местом проведения мероприятия выбран МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — это неизменная локация с 2011 года. Она находится по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, дом 2. Площадь комплекса составляет 50 000 м².

Выставочное пространство вмещает семь разделов:

  • машиностроение;
  • промышленная автоматизация;
  • металлургия и производство материалов;
  • цифровые технологии;
  • производственные технологии;
  • разработки для городов;
  • услуги для промышленности.

Участникам можно будет добраться до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в дни работы выставки на бесплатных шаттлах. Транспорт запустят от следующих отелей города: Azimut, Novotel, Грин Парк Отель, Маринс Парк Отель, Атриум Палас Отель. Также автобус будет ходить от станции метро «Ботаническая». Остановки прибытия транспорта зависят от даты:

  • 7 июля (понедельник) — остановка «ИННОПРОМ»;
  • 8 июля (вторник) — остановка «Улица Универсиады»;
  • 9 июля (среда) — остановка «ИННОПРОМ»;
  • 10 июля (четверг) — остановка «ИННОПРОМ».

Шаттлы будут курсировать каждые 15−30 минут.

Начиная с 2011 года проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо»
Источник: ИННОПРОМ

Какие страны примут участие в выставке ИННОПРОМ

Событие объединит 60 стран мира. Всего зарегистрировалось более 11 000 участников. В качестве страны-партнера выбрано Королевство Саудовская Аравия. Это один из самых влиятельных игроков на мировой арене, который выступает хорошим инвестором, реализующим масштабные международные проекты.

На выставке будут представлены национальные экспозиции. В них примут участие такие страны:

  • Беларусь;
  • Казахстан;
  • Китай;
  • Кыргызстан;
  • Таджикистан;
  • Узбекистан.

Помимо стран с национальными павильонами, ожидаются участники:

  • из Индии;
  • из Турции
  • из ОАЭ;
  • из Египта;
  • из Бахрейна;
  • из Ирана;
  • из Сербии.

Деловая программа мероприятия ИННОПРОМ в 2025 году

ИННОПРОМ 2025 начнет работу с церемонии открытия, на которой выступит Председатель Правительства Российской Федерации, Михаил Мишустин, и Руководители Правительств стран СНГ. Посетить ее могут участники со статусом «VIP», «Делегат» и «Спикер».

В течение четырех дней гостей ждут пленарные сессии и дискуссии с экспертами. На них будут подниматься актуальные темы, касающиеся инноваций, цифровизации производств, кибербезопасности, международного сотрудничества и устойчивости энергетики. Особое внимание будет уделено промышленным IT-решениям, новой мобильности, кадровому потенциалу и образовательным инициативам для отрасли.

Среди центральных тем — технологии для умных городов, производительность труда, инфраструктурные проекты, новые материалы и химическая промышленность. В рамках мероприятия также состоится Российско-Китайское ЭКСПО, пройдут конференции на тему «Роботизация будущего» и «Адаптивные технологии в промышленности», а также форум производителей компонентов.

Организаторы — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и ООО «Бизнес Ивент»
Источник: ИННОПРОМ

Как зарегистрироваться для участия в ИННОПРОМ

Принять участие в выставке могут лица старше 14 лет. Процедура регистрации зависит от статуса: «Посетитель», «VIP-участник», «Делегат» или «Представитель СМИ». Срок подачи заявок заканчивается 30 июня 2025 года.

Регистрация для «Посетителя» проходит в таком порядке:

  1. Перейдите на официальный сайт ИННОПРОМ.
  2. Нажмите кнопку «Регистрация» и выберите категорию «Посетитель».
  3. Заполните онлайн-форму с личными данными и контактной информацией.
  4. Оплатите билет (500 /700 рублей).
  5. Получите электронный билет на e-mail — предъявите его на входе.
  6. 10 июля посещение бесплатно — только при онлайн-регистрации.

Регистрация для «VIP-участника» выглядит так:

  1. На сайте ИННОПРОМ выберите раздел «Регистрация», затем нажмите на «VIP-участник».
  2. Заполните заявку на участие с информацией о вашей компании.
  3. Укажите формат участия (стенд, павильон, деловая программа).
  4. Дождитесь подтверждения от организаторов.
  5. После утверждения подпишите договор, оплатите участие (250 000 рублей) и получите доступ в Личный кабинет.
  6. В кабинете можно оформить аккредитации для сотрудников.

Регистрация для «Делегата» включает следующие шаги:

  1. Перейдите в раздел «Регистрация» и выберите опцию «Делегат».
  2. Заполните анкету с указанием профессионального статуса, компании, цели участия.
  3. Дождитесь верификации и подтверждения со стороны организаторов.
  4. После одобрения оплатите участие (тарифы доступны по запросу).
  5. Получите доступ к деловой программе, церемонии открытия и другим закрытым мероприятиям.

Регистрация для представителя СМИ проходит в такой последовательности:

  1. Выберите категорию «СМИ» в регистрационной форме на сайте.
  2. Укажите название организации, должность, контактные данные.
  3. Загрузите копию удостоверения журналиста.
  4. Дождитесь аккредитации — подтверждение приходит на электронную почту.
  5. Получите медиа-бейдж и доступ к пресс-центру, брифингам и интервью.

Как стать волонтером на выставке ИННОПРОМ

Каждый год выставка ИННОПРОМ собирает участников со всего мира. Организаторы привлекают команду волонтеров, которые помогают в ее проведении. Стать частью мероприятия можно так:

  1. Зайдите на официальный сайт выставки — за несколько недель до начала события публикуется форма для регистрации волонтеров.
  2. Заполните анкету. Понадобится указать личные данные, цель участия, опыт волонтерства (если есть) и предпочтительное направление работы.
  3. Пройдите отбор. Кандидатов пригласят на онлайн-интервью или короткое тестирование.
  4. Пройдите обучение. Перед началом работы волонтеров инструктируют, знакомят с логистикой, регламентами и задачами.
  5. Получите экипировку. Волонтеров обеспечивают формой и бейджами. Каждого участника распределяют по зонам: работа с гостями, навигация, помощь на стендах, сопровождение делегаций.

В 2012 году Правительство России присвоило выставке «Иннопром» федеральный статус
Источник: ИННОПРОМ

Основные цели ИННОПРОМ

За каждым выставочным стендом, сессией и конференцией стоят схожие цели. В этом году организаторы мероприятия выделили несколько важных моментов. ИННОПРОМ — это:

  1. Организация площадки, где компании из разных стран представляют инновационные решения, находит новых клиентов, надежных поставщиков, партнеров и инвесторов.
  2. Поднятие вопросов промышленной и торговой сферы, обсуждение острых проблем и направления международного сотрудничества.
  3. Укрепление экономических связей между государствами.
  4. Создание благоприятных условий для делового общения, расширения контактов и формирования долгосрочных проектов.

Что нужно запомнить о международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2025

ИННОПРОМ 2025 обещает быть насыщенной на события. Это не просто выставка — это пространство, где создают тренды.

  • Промышленная выставка пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
  • Страной-партнером выбрана Саудовская Аравия.
  • «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв»‎ — главная тема события.
  • Деловая программа охватывает около 20 тем, связанных с промышленностью и инновациями.
  • Срок окончания регистрации на мероприятие — 30 июня 2025 года (включительно).
  • До выставочной локации будет курсировать бесплатный шаттл.